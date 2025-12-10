Calcio, Carcarese Under 21. Non basta la tripletta di Cesi per battere il Plodio: "C'è amarezza, ma la prestazione è stata ottima" (VIDEO)

“Sicuramente a livello personale è stata una soddisfazione segnare una tripletta, ma sarebbe stato bello arrivare qui con un sorriso, invece c’è tanta amarezza. Sono comunque contento, abbiamo fatto un’ottima prestazione, ci manca però un po’ di esperienza. Negli ultimi minuti avremmo dovuto addormentare il gioco, purtroppo questo non è successo, ma sono fiducioso per le prossime. Sappiamo quali sono le nostre qualità, purtroppo non sempre riusciamo a farle rispettare, ma abbiamo fatto delle belle prestazioni e sono sicuro che faremo un ottimo girone di ritorno. Domenica affronteremo il Giusvalla, squadra tosta, andremo lì per prenderci i tre punti”

Tripletta per il giovane attaccante Federico Cesi: le sue parole dopo il pari con il Plodio ai canali ufficiali biancorossi.