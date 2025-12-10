Calcio, Pontelungo. Arrivano gli annunci per Barbero, Giacomo Puddu e Pusceddu

La nota granata:

L'ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l'accordo con i seguenti giocatori:

Gabriele Barbero

Giacomo Puddu

Mattia Pusceddu

Gabriele Barbero, difensore, classe 2007, cresciuto nel Vado, già giocatore del Finale.

Giacomo Puddu, centrocampista, classe 1996, cresciuto nel Finale, dove ha anche militato in Prima Squadra, ha vestito inoltre le maglie di Alassio Fc, Loanesi San Francesco e Pietra Ligure.

Mattia Pusceddu, portiere, classe 2007, cresciuto nel Priamar, già giocatore di Albenga, Campomorone e San Francesco Loano.

La Società nel dargli il benvenuto, rivolge a tutti loro, un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

