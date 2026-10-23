Calcio | Il Vado non si ferma più! Battuto in trasferta 2-1 l'Ostiamare, notte da playoff per i rossoblu di Riolfo

OSTIAMARE - VADO 1-2 (69' Wade - 54' Di Munno, 85' Ferro)



56' MA NON C'E' PIU' TEMPO! IL VADO VINCE 2-1 IN CASA DELL'OSTIAMARE!

54' traversa di Lischetti! Può succedere di tutto in questo finale

53' punizione di Parigini dal limite, sfera flottante, guadagna angolo l'Ostiamare

52' Cernigoi fallisce il match point! Stanco il centravanti, solo davanti a Vertua, calcia sul portiere. Si poteva fare meglio

50' Parigini si mangia il 2-2, mezza rovesciata del trequartista dal limite dell'area piccola.Si salva il Vado

49' Ostiamare completamente sbilanciato in avanti, ci prova a rimorchio Buono, mira fallace

47' ammonito Di Munno

45' CI SARANNO DIECI MINUTI DI RECUPERO, REVIEW LUNGHE ALL'FVS

45' Tosku forza subito dal vertice dell'area, Bellocci si accartoccia sulla sfera

44' Tosku per Casolari, D'Antoni ricorre ancora alla panchina

43' GOL CONFERMATO! IL VADO E' IN VANTAGGIO!

42' D'ANTONI CHIAMA L'FVS PER UN PRESUNTO TOCCO DI MANO IN AREA DEL VADO DI HERGHELIGIU. IL VANTAGGIO ROSSOBLU POTREBBE ESSERE REVOCATO, CON UN PENALTY A FAVORE DEI PADRONI DI CASA

40' IL VADO TROVA IL VANTAGGIO! FERRO! RIPARTENZA FULMINEA ROSSOBLU! FERRO SERVE CERNIGOI CHE LANCIA IL NUMERO 31, BEFFATO SPINOSA E PALLA IN BUCA D'ANGOLO!

35' problemi muscolari per Piana, entra Candiano. Riolfo manda in campo anche Lischetti, esce Ghezzi

33' D'Antoni toglie proprio Badje, spazio a Buono

36' La reattività di Bellocci è una garanzia: Badje calcia a botta sicura dal limite dell'area piccola, il portiere piemontese va a terra in una frazione di secondo togliendo la palla dallo specchio

30' break Vado con Cernigoi, il centravanti fa valere il fisico facendosi largo nel mezzo dell'area, il suo mancino a chiudere viene deviato sul fondo

28' Wade sta creando più di un problema alla retroguardia rossoblu, Bellocci lo mura in uscita bassa, avendo la peggio anche nel contrasto. Grande intervento dell'estremo difensore vadese

25' GOL CONFERMATO, 1-1 TRA OSTIAMARE E VADO

24' IL PAREGGIO DELL'OSTIAMARE! TONIN VA DI SPONDA PER WADE, DESTRO VIOLENTO ALL'INCROCIO. RIOLFO CHIAMA L'FVS PER IL POSSIBILE FALLO DI TONIN SU PIANA

23' cambio Vado: c'è Hamlili per De Rinaldis

20' corner di Parigini, colpo di testa debole per Wade

15' Ostiamare che prova a serrare i tempi per cercare l'immediato pareggio, rossoblu nel fortino

10' arrivano i cambi: nell'Ostiamare in campo Wade al posto di Carbone, Piana per Viti tra i rossoblu

9' MA ARRIVA SUBITO IL VANTAGGIO DEL VADO! DI MUNNO!!!! DESTRO IN OTTIMA COORDINAZIONE DOPO LA TORRE DI CERNIGOI. 7 MINUTI FOLLI!

8' INCROCIA CERNIGOI ! PARA VERTUA! NUMERI DISASTROSI DAL DISCHETTO PER I ROSSOBLU

7' AVEVA RAGIONE RAGIONE RIOLFO! CALCIO DI RIGORE PER IL VADO! GOL REVOCATO E AMMONITO PIROLI

5' FVS ANCORA IN CORSO, C'E' TANTISSIMO DA VEDERE

2' OSTIAMARE IN VANTAGGIO! BADJE! MA C'E' TANTO DA RIVEDERE! CERNIGOI VA GIU' IN AREA, EPISODIO DUBBIO! RIOLFO CHIAMA SUBITO L'FVS ANCHE PER LA POSIZIONE DI PARTENZA DELL'ATTACCANTE DI CASA

1' si riparte. Giordani non ce la fa, nell'Ostiamare entra Tesauro. D'Antoni lancia anche Tonin, out Felici

SECONDO TEMPO



48' termina dopo tre minuti di overtime il primo tempo, infortunio alla spalla per Giordani. Squadre negli spogliatoi

45' ci sarà un minuto di recupero

42' scambio al limite dell'area tra i protagonisti del triangolo offensivo rossoblu, ad approfittarne è Cernigoi, tiro però inefficace

38' De Rinaldis ci sta prendendo gusto, il tentativo di mancino questa volta non ha la giusta misura

36' buon lavoro in copertura di Gulinelli su Badje, il Vado riparte con un rinvio dal fondo

34' punizione in orbita di Parigini, tecnicamente i laziali stanno facendo davvero fatica. Vado sornione, pronto a pungere in velocità

28' De Rinaldis ha il piede caldissimo, destro di prima intenzione dai 18 metri, Vertua si supera mettendo la mano all'incrocio dei pali

26' sbaglia l'assist Parigini nel cuore dell'area, pericolo scampato per il Vado

22' punizione Ostiamare, batte l'ex Genoa Parigini, ci mette i pugni Bellocci

17' Vado a un passo dal vantaggio! Lancio lungo di Viti, sombrero di Ferro e scarico per De Rinaldis: il suo destro termina a centimetri dal palo di Vertua

13' posizione da mezz'ala per Di Munno, pronto ad allargarsi sulla corsia mancina, cross per Cernigoi ma battuta di testa debole per il pivot

12' Vado che non bada molto al palleggio, i rossoblu cercano subito la profondita con lanci sulle punte

6' primi tentativi dalla distanza per l'Ostiamare. Sul primo è attento Bellocci, poi Badje guadagna un calcio d'angolo trovando una deviazione

4' cambia Riolfo. Tante le novità nell'undici iniziale e anche a livello tattico. A una prima occhiata il tecnico rossoblu sembra essere tornato al suo amato rombo: difesa a 4 con Hergheligiu e De Rinaldis alle spalle di Ferro e Cernigoi. Capitan Viti, Hamlili e Candiano partono dalla panchina

1' si parte!

PRIMO TEMPO



OSTIAMARE: Vertua, Piroli, Giordani, Badje, Parigini, Brosco, Felici, Spinosa, Cotali, Casolari, Carbone.

A disposizione: Fabiano, Morlupo, Orfano, Buono, Greco, Tonin, Galastri, Wade, Tesauro, Castaldo, Tosku.

Allenatore: David D'Antoni.



VADO: Bellocci, Viti, Gulinelli, Lazzarini, De Rinaldis, Di Munno, Hergheligiu, Saiani, Ferro, Ghezzi, Cernigoi.

A disposizione: Calvani, Sala, Carlini, Saltarelli, Lischetti, Simonetta, Vita, Piana, Candiano, Hamilili, Bruno, Agostino, Rosa.

Allenatore: Giancarlo Riolfo.



Arbitro: Juri Gallorini (Sezione Arezzo)

Assistente 1: Antonio Alletta (Sezione Avellino)

Assistente 2: Pierpaolo Vitale (Sezione Salerno)



Quarto Ufficiale: Gerardo Simone Caruso (Sezione Viterbo)