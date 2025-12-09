Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
giovedì 11 dicembre
Calciomercato. Colpo in serata per il Millesimo, Matteo Piccardo in giallorosso dopo l'esperienza in Lega Pro
Calciomercato. Ecco Youri Vittori, è arrivata l'ufficialità del ritorno al Finale
Calciomercato. L'Albingaunia alza il tiro, al centro dell'attacco arriva Lorenzo Cassata
Giudice Sportivo, Promozione. Le sanzioni nei due gironi, Barone e Costamagna fermati fino al 22 gennaio
Giudice Sportivo, Prima Categoria. Gli squalificati e i diffidati nei quattro gironi liguri
Giudice Sportivo, Eccellenza. Stop per Sogno e Nonnis, tra i tecnici squalificati Brignoli e Macchia
Calcio, San Filippo Neri. Niente più interim, Fabio Curto resta alla guida dei giallorossi
Svolta Sanremese, l'annuncio del presidente Masu: "In arrivo un nuovo socio e professionisti del mondo del calcio, via libera entro Natale"
Calciomercato. Il Ligorna chiude per l'arrivo di Vuthaj, il centravanti è pronto per il primo allenamento
Calcio. La Nolese brinda in Coppa, Saccone: "Risultato importante, ora recuperiamo energie per chiudere bene il 2025"
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Ciclismo
Ciclismo. Cambio della guardia alla guida del Trofeo Laigueglia, l'organizzazione passa alla GS Emilia
Altri sport
Kombat Team Alassio. Giovanni Spanu conquista il titolo iridato IKC, le felicitazioni dell'assessore Roberta Zucchinetti
Calcio
Calcio, Millesimo. L'attacco si sblocca nel 6-1 al Little Club, in attesa di conoscere l'esito dell'operazione Gomes
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
09 dicembre 2025, 17:34
Calcio, Promozione. Savona e Finale si dividono la posta in palio: gli scatti del 2-2 (FOTOGALLERY)
due volte avanti i giallorossoblu ma sempre ripresi dai biancoblu
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy