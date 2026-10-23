Calcio | Serie D, Giovani di Valore. Pubblicata la classifica di fine ottobre, Millesimo e Celle Varazze a metà graduatoria

È stata resa nota la prima graduatoria stagionale della 15ª edizione di “Giovani D Valore”, l’iniziativa del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti riservata alle società del campionato di Serie D che scelgono di puntare con decisione sui calciatori più giovani.

Il regolamento prevede l'assegnazione di punteggi specifici ai club che impiegano giocatori Under 19 oltre la quota obbligatoria. Per entrare nel conteggio, i calciatori devono essere tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un’altra società dilettantistica ed essere schierati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita.





A contendersi il primo posto nel Girone A sono Gozzano e Chisola. Il Gozzano guida la graduatoria provvisoria con 382 punti, seguito a brevissima distanza dal Chisola con 377 punti. Sul terzo gradino del podio si attesta il Borgosesia a quota 188 punti. Completano la zona premi il Lascaris, quarto con 113 punti, e il Sestri Levante, quinto con 81 punti.

A seguire troviamo: Bra con 71 punti; Millesimo con 54 punti; Asti con 52 punti; Biellese con 50 punti; Derthona con 46 punti; Celle Varazze e Sanremese, abbinate a quota 45 punti; Valenzana Mado con 44 punti; Fezzanese con 39 punti; Imperia con 37 punti; Alessandria con 30 punti; Ligorna con 16 punti; infine chiude il Saluzzo con 12 punti.





Il montepremi sarà erogato in due tranches di pari importo: la prima al termine del girone d’andata e la seconda a fine campionato, con l'esclusione dal calcolo delle ultime quattro giornate di torneo. Ad avere diritto al contributo saranno le prime cinque società classificate di ciascuna graduatoria.

I premi per ciascuna delle due graduatorie sono così previsti:

25.000,00 euro alla 1ª classificata

15.000,00 euro alla 2ª classificata

10.000,00 euro alla 3ª classificata

5.000,00 euro alla 4ª classificata

2.500,00 euro alla 5ª classificata

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la posizione vincente sarà assegnata al club che avrà ottenuto la miglior collocazione nella Coppa Disciplina del proprio girone, secondo le classifiche ufficiali del Dipartimento Interregionale al termine della stagione sportiva 2026/2027.