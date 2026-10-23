Calcio | Vado. L'Ostiamare avversaria dell'anticipo, alle 20:30 la squadra di Riolfo punta a proseguire la serie positiva

Prime schermaglie di lotta salvezza per Ostiamare e Vado, nell'anticipo in programma questa sera: alle 20.30, allo stadio Pasquale Giannattasio di Lido di Ostia, andrà in scena l’anticipo del venerdì di Serie C, in diretta su Sky Calcio per tutti gli appassionati calcistici locali.

Di fronte due neopromosse dalla Serie D, accomunate dall’obiettivo di restare tra i professionisti, con i rossoblu allenati da Giancarlo Riolfo che precedono di tre punti i laziali in graduatoria e arrivano all’appuntamento sulla scia di quattro risultati utili di fila, otto punti raccolti e nessuna sconfitta da quando il tecnico andorese siede in panchina.

Più complicato il momento dell’Ostiamare di David D’Antoni, il cui capitale vede la presenza dell’ex giallorosso Daniele De Rossi: davanti ai propri tifosi non è ancora arrivato alcun successo, appena due pareggi e due ko, anche se a Pescara il pari ha fermato una serie negativa. Quanto agli uomini a disposizione, il Vado ha quasi svuotato l’infermeria, dove restano soltanto i lungodegenti Malanca e Lionetti, mentre Saiani, Ghezzi e Di Munno si sono rimessi a lavorare con il gruppo e possono diventare armi utili a gara in corso.

I romani dovrebbero partire con il 4-4-2, i vadesi dovrebbero confermare il 3-4-1-2 delle ultime uscite con il ritorno di Saltarelli accanto a Gulinelli e con Candiano alle spalle di Vita e Cernigoi. Alla vigilia Riolfo ha parlato di una sfida tra squadre con le idee chiare, che dovranno conquistarsi la salvezza un punto alla volta, chiedendo ai suoi di non ripetere gli errori dell’ultimo turno contro la Sambenedettese, quando una palla persa in fase di uscita ha permesso agli avversari di pareggiare 2-2 al 97'.

A complicare la trasferta ligure ci si è messo anche un incidente nei pressi di Firenze, che ha bloccato il pullman nel traffico e allungato il viaggio fino a quasi otto ore: la comitiva è arrivata a Ostia a tarda sera, ma ha avuto l’intera giornata odierna per recuperare le energie prima del fischio d’inizio.



