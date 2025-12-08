Calcio. E' un gran bel Millesimo, primato confermato contro la Fezzanese grazie all'asse Totaro - Vittori

Il Millesimo conferma la propria leadership nel campionato di Eccellenza superando in rimonta la Fezzanese per 2-1 al “Viglino”. Una vittoria maturata nel recupero, al termine di una gara intensa e ricca di episodi.

Gli ospiti partono meglio e dopo nove minuti sorprendono la retroguardia giallorossa: Scieuzo devia di testa un cross dalla destra e firma lo 0-1. La reazione del Millesimo arriva progressivamente, con Villar, Facello e Gadau a creare i primi veri pericoli per Mazzola. Al 40’ l’episodio che cambia l’inerzia: Nacci viene atterrato in area e Totaro, dal dischetto, realizza l’1-1 che manda le squadre all’intervallo in equilibrio.

Nella ripresa il Millesimo prova a prendere il controllo del gioco, pur lasciando qualche spazio alle ripartenze verdi. La Fezzanese si rende insidiosa su palla inattiva, mentre i valbormidesi sfiorano più volte il sorpasso con Facello, Villar e Totaro. Entrambe le panchine intervengono a più riprese, modificando assetti e ritmi in una fase di match molto spezzettata e nervosa.

Nel finale cresce la pressione giallorossa. Vietina e Scieuzo ci provano per gli ospiti, ma le occasioni più nitide sono dei padroni di casa: Vittori sfiora il gol al 90’ in mischia, poi, al 92’, trova la conclusione decisiva. Un cross calibrato dalla destra e il suo colpo di testa perfetto fanno esplodere lo stadio, sancendo il 2-1 che vale tre punti pesantissimi.

Per il Millesimo è un successo fondamentale: una rimonta costruita con pazienza, profondità di organico e il giusto livello di maturità, nonostante sia a tutti gli effetti una neopromossa.



MILLESIMO - FEZZANESE 2-1

Marcatori: 43' Totaro rig, 95' Vttori - 10' Scieuzo



Millesimo: Conde; Gualtieri, Cigliutti, Facello, Ndiaye; Gadau, Totaro, Lazzaretti; Nacci, Villar, Bovio.

A disposizione: Canevari, Cappellari, Delfino, Siri, Vittori, Sicca, Piccardo, Germano, Camara.

Allenatore: Macchia.

Fezzanese Mazzola; Manfrone, Stradini, Vietina, Masi; Battini, Corrado S., Aliboni; Beccarelli, Scieuzo, Nicolini.

A disposizione: Scopis, Corrado M., Salerno, Moscato, Costa, Bastianelli, De Marco, Morelli, Kane.

Allenatore: Ponte.