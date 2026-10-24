Domani, domenica 25 ottobre, in occasione della partita 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮-C𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗿𝗮𝘇𝘇𝗲, la società nerazzurra sosterrà la raccolta fondi per la futura nascita della 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 con un’iniziativa in ricordo di Sofia Barberi, la giovane tragicamente scomparsa il 20 giugno scorso a seguito di un incidente stradale a Ceriale.
Durante la partita verrà esposto lo striscione “PER SEMPRE SOFIA”, per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili alla guida.
Perchè da un dolore nasce un progetto... quello della prevenzione, per evitare che si possa ripetere quanto accaduto a Sofia.
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Calcio | 24 ottobre 2026, 13:00
Calcio | Imperia-Celle Varazze nel ricordo di Sofia: raccolta fondi per la nascita della futura fondazione
Domani, domenica 25 ottobre, in occasione della partita 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮-C𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗿𝗮𝘇𝘇𝗲, la società nerazzurra sosterrà la raccolta fondi per la futura nascita della 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 con un’iniziativa in ricordo di Sofia Barberi, la giovane tragicamente scomparsa il 20 giugno scorso a seguito di un incidente stradale a Ceriale.
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