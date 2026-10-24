Calcio | Serie D. Il Millesimo vuole rendere la vita dura anche alla Sanremese, alle 15:00 l'anticipo del Viglino

L'anticipo della nona giornata del Girone A di Serie D è alle porte: alle 15 il Viglino ospiterà l'anticipo tra il Millesimo e la Sanremese. I giallorossi, terzi in classifica alle spalle di Alessandria e Biellese, vogliono proseguire il proprio cammino nelle zone alte della graduatoria e difendere un rendimento casalingo finora impeccabile.

Di fronte ci sarà una Sanremese reduce dal successo per 1-0 nell'ultimo turno e intenzionata a dare seguito ai risultati positivi delle ultime settimane. La formazione matuziana cercherà anche di migliorare il proprio rendimento in trasferta, finora caratterizzato da qualche passo falso.

In casa Millesimo, mister Fabio Macchia ritrova due pedine importanti. In difesa torna disponibile Reali, che ha scontato il turno di squalifica, recuperato anche il capitano Villar, tenuto precauzionalmente a riposo nella precedente uscita a causa di un risentimento muscolare.

Restano invece indisponibili Piacenza, Rossello e Malagrida, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Per conoscere l'undici iniziale bisognerà però attendere la consegna delle distinte, soprattutto per la grande varietà di interpreti a disposizione sia in mediana che in attacco.

Per il Millesimo, la sfida rappresenta un banco di prova significativo per misurare ulteriormente le proprie ambizioni contro una delle realtà più blasonate del campionato. Il fattore campo e il percorso fin qui costruito offrono ai valbormidesi l'opportunità di confermarsi ai vertici, ma la Sanremese arriverà al Viglino con l'obiettivo di mettere in difficoltà la formazione di Macchia e conquistare un risultato utile.