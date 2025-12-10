Calcio, Vado. Ieri sera la cena natalizia rossoblu, slitta l'orario di inizio del match contro la Novaromentin

Primo allenamento e prima presa di contato con l'ambiente Vado, ieri, per mister Marco Sesia.

Il tecnico ha partecipato alla cena di Natale rossoblu all'acquario di Genova, un modo in più per poter accelerare il proprio inserimento all'interno dell'ambiente vadese.

Tra l'altro non sono previsti scossoni a livello di staff tecnico: i collaboratori di Sesia dovrebbero essere gli stessi che hanno accompagnato Giorgio Roselli nei primi mesi al Chittolina.

L'esordio di Sesia avverrà domenica prossima contro il fanalino di coda Novaromentin: l'inizio della partita slitterà però di mezz'ora, passando dalle 14:30 alle 15:00.