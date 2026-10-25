Calcio | Prima Categoria B. Bivio Priamar e Sassello, un doppio successo accorcerebbe la coda della classifica

Due terzi delle sfide in programma nel pomeriggio, dopo gli anticipi del sabato, sarà dedicato alle formazioni savonesi.
Priamar e Sassello hanno l'urgenza di ottenere la prima vittoria stagionale per evitare, dopo appena cinque giornate, di rimanere ancorate sul fondo della graduatoria.
Ottenere l'intera posta in palio, rispettivamente contro Celle e Valsecca, permetterebbe loro di accorciare in maniera importante la classifica, in quello che si profila come un vero e proprio doppio confronto diretto.
Alle 15:00 in campo anche la capolista Serra Riccò, contro il Voltri 87.