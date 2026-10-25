Calcio | Serie D. Il Celle Varazze contro la reazione dell'Imperia, Alessandria - Biellese vale un pezzo di campionato

L'anticipo tra Millesimo e Sanremese, terminato 1-1, è stato un degno antipasto della nona giornata del girone A di Serie D.
Nonostante il campionato sia ancora alle battute iniziali, Alessandria-Biellese potrebbe già rappresentare uno snodo importante nella corsa al vertice. In caso di successo, i grigi porterebbero a sette punti il vantaggio sulla diretta concorrente, chiamata a sua volta a confermare al Moccagatta le qualità offensive che ne fanno, al momento, la squadra più prolifica del torneo. Un dato che rende ancora più interessante il confronto tra le prime due della classifica.
Sul fronte savonese, impegno di prima fascia per il Celle Varazze, ospite nel pomeriggio dell'Imperia.
Le civette dovranno testare la capacità di reazione dei nerazzurri, travolti nello scorso fine settimana dal Borgosesia per quattro reti a uno.
Tutte le partite, tranne Valenzana - Ligorna, inizieranno alle 14:30, complice il ritorno all'ora solare.