Calcio | Alvarez rilancia la Virtus Sanremese, l'Albingaunia cede di misura a Pian di Poma

La Virtus Sanremese conquista una vittoria preziosa e sofferta, superando per 1-0 l'Albingaunia al termine di una sfida intensa e combattuta.

Il match si sblocca già nelle battute iniziali: all'11' è Alvarez a rompere gli equilibri, insaccando di testa il pallone che vale il vantaggio per la formazione di casa. Dopo l'ammonizione di Virga al 15', la tensione sale con il passare dei minuti, culminando al 37' con un calcio di rigore concesso in favore dell'Albingaunia. Gli ospiti hanno così l'occasione per pareggiare i conti, ma un superlativo Brizio si rende protagonista, parando il tiro dagli undici metri e mantenendo la Virtus Sanremese in vantaggio.



Nella ripresa i ritmi restano alti e le panchine iniziano a muoversi per dare freschezza alla manovra: al 57' mister Fiuzzi inserisce Camerino al posto di Burdisso, mentre poco dopo Martelli viene ammonito al 59' e sostituito al 65' da Schillaci.



Nel finale la partita si frammenta a causa dei cartellini gialli estratti all'indirizzo di Gagliardi al 75' e di Brizio al 77', sanzionato per perdita di tempo. Negli ultimi minuti la Virtus Sanremese opera i cambi per blindare il risultato: al 79' Castaldo prende il posto di Gagliardi, mentre all'80' Cosenza e Pellicanò entrano al posto di Alvarez e Turrini Bene.



Il triplice fischio sancisce così il successo di misura della Virtus Sanremese, brava a difendere il gol di vantaggio fino al termine.