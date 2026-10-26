Calcio | Finale. A Masone un punto che pesa, primato confermato

Il finale di mister Alessi pareggia l’1-1 sul campo del Masone, confermando la continuità di risultati anhce su un campo difficile. Una prestazione caratterizzata da un buon controllo del gioco e diverse opportunità non sfruttate per i giallorossoblu, con il rammarico di aver lasciato due punti per strada. Il pareggio, comunque, non costa il primato in classifica.

Senza il capitano Tona, gli ospiti si rendono pericolosi già nel primo tempo con Tancredi, la cui conclusione viene neutralizzata dal portiere, e Pirotto, che non inquadra lo specchio da posizione favorevole. Il Masone risponde con un colpo di testa che termina sul fondo.

La gara si sblocca in avvio di ripresa, quando Pirotto risolve una mischia in area e porta avanti la formazione di Alessi. Il vantaggio resiste fino al 74’, quando Marchelli ristabilisce la parità con un’incornata, finalizzando un’azione sviluppata sulla destra e proseguita con una sponda.

Nel finale Kosiqi ha l’occasione per riportare avanti i suoi, ma la deviazione di testa non è precisa e il risultato rimane sull’1-1.

La squadra di Alessi conserva così la vetta della classifica e si prepara a un appuntamento importante: domenica prossima è in programma lo scontro diretto con la Virtus Sanremese, attualmente appaiata al primo posto. Una sfida che metterà in palio punti pesanti nella corsa al vertice.



MASONE - FINALE 1-1

Marcatori: 37' Pirotto, 65' Marcelli.

Masone: Fiorenza, Gaggero, Pirlo, Cova Ferrando, Marchelli, Campazzo, Ferrando, Boero (46' Orlando), Romei, Filippini (77' De Sanctis), Ierardi (46' Bonacci).

Allenatore: Sciutto



Finale: Gragnoli, Caligaris, Ricci, Tancredi, Bellotti, Saracco (70' Ballone), Canepa (77' Carrega), Pirotto (38' Brovida), Kosiqi, Vittori A., Polito (46' Moretti).

Allenatore: Alessi