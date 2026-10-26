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Calcio | 26 ottobre 2026, 17:44

Calcio | Imperia all'inglese sul Celle Varazze, la sintesi del successo nerazzurro al Ciccione (VIDEO)

Doppietta per Welbeck

Calcio | Imperia all'inglese sul Celle Varazze, la sintesi del successo nerazzurro al Ciccione (VIDEO)

Gli highlights di Imperianerazzurra.it:

IMPERIA-CELLE VARAZZE 2-0

Marcatori: 58' e 60' Welbeck.

Imperia: Sourzac, Rizzotti, Welbeck, Costantini (61' Cecere), Carella (54' Di Renzo), Puentes, Margiotta, Musaba (87' Guida), Bresciani (80' Cekrezi), Fofana, Serpe (71' Anton). A disposizione: Ascioti, Infante, Pisano, Samb. Allenatore: Lerda.

Celle Varazze: Atzori, Ghigliotti, Likaxhiu (67' Di Battista), Arata, Squarzoni, Donaggio, Mataloni (67' Annaloro), Traniello (80' Bovio), Rao, Sarpa (71' Mboup), Magliocchetti (65' Da Frada). A disposizione: Pisano, Calcagno, Armini, Birzo. Allenatore: Gardini.

Arbitro: Scarano di Seregno.

Redazione

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