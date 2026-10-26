La Rari Nantes Savona batte Quinto, Angelini: "Non eravamo in condizioni ideali, ma ero tranquillo" (VIDEO)

"È stata una prestazione che mi aspettavo". Così Alberto Angelini, tecnico della Rari Nantes Savona, dopo il successo 17-13 contro la Iren Quinto.

Sabato scorso alla "Zanelli" i biancorossi hanno superato la compagine genovese: una vittoria, fruttuosa nel punteggio, ma maturata al termine di una settimana particolare sul piano della preparazione atletica.

"Avevo parlato alla squadra prima della partita - ha spiegato ancora Angelini - sei ragazzi erano andati a Napoli con la nazionale e si sono allenati ad altissimo livello, giocando e stancandosi molto. Gli altri che sono rimasti qua, invece, hanno lavorato molto per recuperare dalle sei partite in otto giorni".

Una situazione che ha spinto lo staff tecnico a operare scelte ben precise in vista del calendario fitto che attende il gruppo: "Ho fatto la scelta di arrivare a questa partita in condizioni non ideali, perché poi dalla settimana prossima partiamo con un tour de force pazzesco e quindi non c'è tempo per fare altre scelte - ha sottolineato Angelini - Ho scelto di arrivare a questa partita così ed ero tranquillo e sicuro che poi piano piano l'avremmo messa a posto".

Analizzando l’andamento della squadra, il tecnico evidenzia margini di crescita ma anche alcune difficoltà strutturali di questa fase della stagione: "Questa squadra non ha punti di riferimento quando la partita è un po' più difficile e mancano le gerarchie di tiro, un po' di coraggio, un po' di qualità. Però ne usciamo fuori piano piano, col lavoro e con un po' più di freschezza".

Il pensiero, adesso, corre a giovedì, giorno dell'esordio nella fase a gironi di LEN EuroCup contro il Primorac Kotor. Un banco di prova di altissimo spessore: "Ci aspetta un avversario di alto livello, una squadra fatta per giocare in Champions League che è scesa in Euro Cup - sottolinea Angelini - Saranno belle partite, partite di coppa. Spero che venga gente: oggi (sabato scorso ndr) già c'era un po' di gente in più, anche con l'aiuto dei tifosi del Quinto. La cosa importante è che ci sia pubblico, perché non esiste uno spettacolo senza pubblico. Quindi per i ragazzi e anche per me è comunque una cosa più appagante".







