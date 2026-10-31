Calcio | Dego. Roso vuole più personalità: "Serve più coraggio, anche da chi ha giocato in campionati superiori"

Quattro pareggi in altrettante partite: è un bilancio sotto le aspettative per il Dego dopo il primo mese di campionato.
Anche nel recupero di Noli i biancoblu hanno dovuto rinviare l'appuntamento con la prima vittoria, nonostante il tempo giocato in superiorità numerica.
Il pareggio di Osman ha riequilibrato il gol iniziale dei biancorossi, ma secondo mister Roso non c'è stata la spinta emotiva giusta per riuscire ad agguantare i tre punti.
Un fattore mentale che pesa, pur con una rosa di ottimo profilo.