Calcio, Legino. Carella non fa drammi dopo il derby con il Savona: "Peccato averlo perso, ma per noi non era una gara chiave" (VIDEO)

Aver trovato il Savona in campo dopo tanti decenni di attesa non poteva che rappresentare un bel motivo di orgoglio per Piero Carella.
Il presidente del Legino non ha potuto festeggiare un risultato utile, seppur i verdeblu abbiano lasciato tutto sul campo da gioco del "Picasso".
L'unico rammarico è aver subìto tre reti su calcio piazzato, un aspetto su cui la squadra di mister Tobia lavora sempre con particolare attenzione.
Le favorite per il campionato? Secondo il massimo dirigente la Sestrese, lo stesso Savona, la Praese e l'Albissole