01 novembre 2025

Calcio, Prima Categoria B. La Virtus Don Bosco prova a guarire il mal di vittoria, tra gli anticipi la sfida alla Bolzanetese

Il sabato pomeriggio torna ad accogliere metà esatto del programma dedicato al girone B del campionato di Prima Categoria.
Come spesso capita ci sarà anche una portacolori savonese: in questo caso la Virtus Don Bosco, fresca del pareggio interno della scorsa settimana contro la Veloce.
Tempo quindi di tornare in trasferta per i nerazzurri, ospiti della Bolzanestese.
In calendario anche Voltri - Old Boys Rensen, Multedo - Valsecca e la capolista Olimpic pronta ad essere ricevuta dall'Audace Campomorone.
 

