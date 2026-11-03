Calcio | Vado, Hamlili fissa gli obiettivi: «Buon pareggio con il Grosseto, ma la strada per la salvezza è ancora lunga»

Al termine della sfida di campionato tra Vado e Grosseto, terminata 2-2, il centrocampista rossoblù Zaccaria Hamlili ha fatto il punto della situazione in sala stampa, analizzando la prestazione della squadra e tracciando la rotta per il prosieguo della stagione in Serie C.

Commentando il pareggio contro i maremmani, Hamlili ha evidenziato la bontà della prova corale:

«È sicuramente un buon pareggio contro un'ottima squadra che finora ha dimostrato di valere il terzo posto in classifica. C'è un po' di rammarico per le diverse occasioni sprecate e per il gol subito, ma penso che abbiamo fatto una buona partita e il punto sia più che meritato.»

L'ex giocatore del Bari ha poi parlato del suo inserimento e del recupero della piena forma dopo i problemi fisici iniziali:

«Sto abbastanza bene ora, sia fisicamente che mentalmente. Insieme alla squadra stiamo migliorando, sia a livello di gruppo che individuale. Facciamo buoni progressi, ma sappiamo di poter migliorare ancora tanto attraverso il lavoro settimanale.»

Infine, guardando alla classifica e al traguardo stagionale della salvezza, l'esperto centrocampista ha invitato tutto l'ambiente a mantenere alta la concentrazione:

«La strada è ancora molto, ma molto lunga. Non dobbiamo assolutamente montarci la testa e dobbiamo mantenere i piedi ben saldi per terra. L'anno scorso abbiamo visto come squadre partite in difficoltà nel girone d'andata si siano salvate all'ultima giornata: serve la mentalità giusta e continuità di lavoro per raggiungere il nostro obiettivo.»