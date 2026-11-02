Calcio | Il Quiliano & Valleggia si sblocca, è settebello sulla Nolese

Il Quiliano & Valleggia ha travolto 7-0 la Nolese, conquistando una vittoria larghissima, la prima in campionato doto un avvio di stagione a marce basse.

I padroni di casa partono fortissimo e passano subito: al 1' Fusetti sblocca il risultato. Nella ripresa la squadra di Ferraro dilaga. Al 48' Minetti trasforma un calcio di rigore e raddoppia, al 54' Olivieri firma il 3-0 e al 71' si ripete. Due minuti dopo, al 73', va a segno Mata E., e al 76' Rapetti, entrato al 60' al posto di Fusetti, cala il sesto sigillo. All’85' Minetti, già a segno dal dischetto, chiude i conti con il definitivo 7-0 e la sua doppietta personale.

Per la Nolese di Saccone, reduce dal recupero infrasettimanale pareggiato con il Dego e un match a ranghi ridotti, una brutta battuta d'arresto.

Il successo porta il Quiliano & Valleggia a 5 punti: sono 5 partite giocate, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, 15 gol fatti e 10 subiti. Ora li attende il recupero infrasettimanale contro la capolista capolista Speranza.

La Nolese resta ferma a 3 punti, con 8 reti segnate e 16 subite, e continua a occupare le zone basse della graduatoria in attesa del primo successo in campionato.



QUILIANO & VALLEGGIA 7

NOLESE 0

Marcatori: 1' Fusetti, 48' Minetti (rig.), 54' Olivieri, 71' Olivieri, 73' Mata E., 76' Rapetti, 85' Minetti.



Quiliano & Valleggia: Mata A., Cestelli, Mata K., Salani (73' Scancarello), Olivieri, Fontana, Mencacci (82' Serio), Mata E. (75' Giglio Michael), Fusetti (60' Rapetti), Minetti, Andreazza (55' Brini).

Allenatore: Ferraro.



Nolese: Malinverni, Trisciani, Bruni, Talka, Poggi, Garzoglio (46' Basso), Casu, La Rocca, Benini (59' Olmi), Risso, Pittalis (70' Frione).

Allenatore: Saccone.



Arbitro: Giacchino di Savona.