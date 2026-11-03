Calcio | Il Golfo Paradiso cambia, esonerato Meledina dopo la sconfitta con il Campomorone

La nota del club:
"Il Golfo Paradiso PRCA comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione tecnica con l’allenatore Gerry Meledina.
La società desidera esprimere un sincero ringraziamento al Mister per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il suo percorso alla guida della Prima Squadra, augurandogli le migliori fortune personali e sportive.
La decisione arriva al termine di un’attenta riflessione sull’attuale momento sportivo, nella consapevolezza che le responsabilità di un percorso non possano e non debbano essere attribuite a una sola persona, ma vadano condivise da tutte le componenti della società e del gruppo squadra.
La guida tecnica della Prima Squadra viene temporaneamente affidata a Davide Di Spirito, attuale allenatore in seconda, al quale la società rivolge un augurio di buon lavoro.
Il Golfo Paradiso PRCA conferma la volontà di proseguire il proprio percorso con unità, serenità e senso di responsabilità, nell’interesse della squadra e dei colori che rappresenta".