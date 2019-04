Twirling, oggi al "PalaGarassini" di Loano il primo Open Internazionale d'Italia

Sabato 20 aprile al PalaGarassini di via Matteotti a Loano si terrà il primo Open Internazionale d'Italia di twirling organizzato dalla Federazione Italiana Twirling con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.Il twirling è una disciplina che basa la preparazione fisica su elementi della ginnastica artistica, ritmica e della danza e sulla destrezza degli atleti nel far roteare, in contemporanea, un attrezzo denominato “bastone”. La combinazione di tutti questi elementi con la musica rende il twirling uno sport “artistico”.Nella mattinata di sabato 20 aprile scenderanno in campo gli atleti che gareggeranno con esercizi tecnici, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 13.40, gli atleti che interpreteranno esercizi liberi a livello individuale, di coppia e di squadra.Saranno presenti alla competizione anche Elisa Gregori della società LG2, campionessa Italia Free Style 2019, e il duo Falcone-Martinazzoli della società Cormano, campione italiano 2019 e vice campione del mondo 2018.