Nuoto. Trofeo Agosti: 7 medaglie per la Rari Nantes Cairo-Acqui

Si è concluso nel migliore dei modi il Trofeo Agosti e Coppa Sheron Wolf, nella splendida cornice della Sciorba di Genova, per la Rari Nantes Cairo-Acqui, svoltosi lo scorso 28 aprile.

In una cornice con quasi 2500 presenze gare, alla presenza di atleti del calibro di Matteo Rivolta e Ilaria Scarcella su tutti, il trofeo Agosti si è svolto al mattino e al pomeriggio per le categorie esordienti A, ragazzi e assoluti, mentre in pausa pranzo è andato in scena la coppa Sheron Wolf per i più piccoli esordienti B.

La Rari Nantes Cairo Acqui porta tutto l’organico quasi al completo formato da 32 atleti: Alessandra Abois (senior), Cristina Lunelli, Flavio Martini e Leonardo Natali (categoria Junior), Elisabetta Carle, Emilia Genovese, Giulia Gilardo, Eva Gheltrito, Martina Pennino, Asia Giambi, Sofia Eggli, Lorenzo Calvi e Valentino Tardito (categoria Ragazzi), Filippo Carozzo, Marta Marchiori, Ilaria Carle, Giulia Ranavolo, Cristian Dall’orto, Gabriel Ogici, Robert Jaba, Jacopo Pizzorno, Tiziano Fallerini, Mattia Patuto, Alessia Giambelluca e Tommaso Faudella (categoria esordienti A), Giulia e Chiara Parigino, Greta Bottaro, Giulia Giambi, Ludovica Carozzo, Sara Calà Impirotta e Elisa Dutto per la categoria esordienti B.

Essendo stata la prima uscita in vasca lunga e considerando che per molti atleti era la prima volta che gareggiavano in questa vasca da 50m, ci sono stati dei buoni risultati e molti personali migliorati. Su tutti però spiccano le 7 medaglie portate a casa.

Partendo dai fratelli Carozzo, che si allenano ad Acqui sotto la guida di Mattia Coltella ed hanno portato a casa ben 4 medaglie: Filippo oro nei 100 stile libero con il tempo di 1.04.1 e bronzo nei 200 dorso con il tempo di 2.38.1 per la categoria esordienti A, e la piccola Ludovica, che vince due ori come prima esordiente B 2010 sia nei 50 stile libero che nei 50 dorso (con i tempi di 39.3 e 42.1 rispettivamente).

Sempre in campo femminile esordienti B, tre medaglie arrivano dalle gemelline Parigino (classe 2009 allenate a Cairo Montenotte sotto la guida di Adriano Aondio) che nei 50 rana arrivano seconda (Chiara con il tempo di 47.23) e terza (Giulia con il tempo di 47.29) e nei 100 rana Chiara riesce ad arrivare terza con il tempo di 1.45.3.

Grosse soddisfazioni anche in classifica di società, considerando che buona parte dell’organico gareggia da soli due anni, ottava società su 16 nella coppa Sheron Wolf e 21 su 32 per il trofeo Agosti, posizionandosi al 16esimo posto su 27 nel medagliere.

È stata una giornata all’insegna del nuoto, in un grande Trofeo organizzato molto bene dal Genova Nuoto, sperando che i risultati ottenuti siano, per i ragazzi, di incoraggiamento nel volersi sempre di più migliorare e di buon auspicio per l’inizio della stagione estiva in vasca lunga.