Canottieri Sabazia: Ottimo piazzamento per il K4 ada Auronzo di Cadore

Gare internazionali di velocità molto importanti, quelle che si sono svolte nei giorni scorsi ad Auronzo di Cadore, da venerdì 5 a domenica 7 luglio, e che hanno visto la partecipazione di oltre venti Società straniere e una cinquantina di italiane, per un totale di circa 1.000 Sportivi.

La Sabazia si difende bene con gli Junior Ludovico Spezialetti, Leonardo Sogno, Flavio Ghezzi e Pietro Fornari, giunti quinti nel K4 1000 mt, settimi nel K4 500 mt e ancora quinti nel K4 200 mt (a otto decimi dal podio).

Bene anche il settore Junior femminile, con Sofia Lombardi giunta ottava nel K1 500 mt.

In evidenza, tra gli Under 16, Edoardo Corallo, settimo nel C1 200 mt.

Gli altri atleti, Matteo Curletti, Samuele Dossetti, Alessandro De Stefano, Cristian Paglieri, Giulio Stocca, Federico Ottonello e Gerace Matteo, hanno superato le batterie fermandosi alle semifinali.

“Ho assistito a gare davvero entusiasmanti” ha commentato il presidente Marco Cardente che, per l’importanza della trasferta, ha voluto essere presente per supportare gli atleti biancorossi e per congratularsi, alla fine dei tre giorni, con i tecnici Laura Bentivoglio ed Emanuel Cabib.