Calciomercato, Letimbro: avanti con mister Oliva ed è già raffica di conferme

Il comunicato:

Archiviata una stagione travagliata ed assai sfortunata A.S.D. Letimbro si è immediatamente mossa per avere le riconferme in vista della settima stagione in prima categoria: mister Oliva nel weekend ha già ricevuto le strette di mano del capitano Stefano Rossetti e in ordine alfabetico di Andrea Aglietto, Marco Belmonte, Luca Cerone, Mattia Frumento, Loris Giusto, Giovanni Molinari, Jacopo Ottonello, Matteo Pescio, Andrea Russo, Jacopo Testi e Luca Valdora che hanno confermato la loro totale disponibilità per la stagione 2023/24 ed in attesa delle altre conferme il mister è già al lavoro per integrare un organico comunque già ben definito. Rimarrà invariato lo staff con Simone Serra, Alex Agate e i preparatori dei portieri Daniele Oliveri e Patrizio Pelosin