Calcio. Savona-Verbania 2-0, Tripoli ancora sugli scudi con un gol da cineteca: "Ci siamo mangiati il mondo, ma volevamo portarla a casa ad ogni costo" (VIDEO)

Poco importa sbagliare un calcio di rigore se dopo cinquanta minuti realizzi il gol più bello della domenica regalando al Savona la prima vittoria in campionato. Lo sa bene Pietro Tripoli, autore del definitivo 2-0 che ha permesso alla formazione di Siciliano di superare il Verbania, protagonista di una gara comunque ordinata e dignitosa nonostante il netto divario tecnico emerso all'interno del rettangolo verde.

Così come capitato contro la Fezzanese in Coppa Italia, l'esperto attaccante ex Mantova ha prima fallito il possibile gol del vantaggio facendosi ipnotizzare dal dischetto, giocando però una gara di notevole spessore tecnico e segnando al 79° un gol di pregevolissima fattura.

Nel post partita, il numero dieci biancoblù si è presentato davanti ai microfoni, analizzando la prestazione messa in campo contro la compagina piemontese di mister Galeazzi