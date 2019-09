Calcio. Sanremese-Vado, in palio punti pesanti per matuziani e rossoblù. Tarabotto: "Due squadre che cercano la prima vittoria, l'approccio alla gara sarà ancora una volta decisivo"

L'allerta meteo diramata poche ore fa dall'Arpal ha già portato al rinvio di numerose gare dei campionati dilettantistici liguri, ma il derby ponentino tra Sanremese e Vado, visto il livello giallo emanato sull'imperiese, non sembra mettere a rischio la disputa del match tra matuziani e rossoblù.

Entrambe le squadre, ferme a quota due punti in classifica, vanno a caccia del primo successo stagionale, nonostante una buona serie di prestazioni fornite nelle tre gare che hanno inaugurato il campionato 2019-2020: "Ci manca ancora la vittoria - sottolinea mister Luca Tarabotto alla vigilia della sfida in programma domani al "Comunale" (inizio ore 15:00) - ma i ragazzi stanno continuando a lavorare con grande determinazione, nonostante qualche episodio poco fortunato che ha caratterizzato le precedenti uscite. Il modo in cui prepariamo le gare è sempre lo stesso, qualunque sia l'avversario: la Sanremese è una squadra forte, con grandi qualità dal centrocampo in su, ma con lucidità e attenzione abbiamo le carte in regola per poterli mettere in difficoltà".

Il tecnico rossoblù ribadisce ancora una volta l'importanza di scendere in campo fin dall'inizio con lo spirito giusto: "L'approccio alla gara è sempre più decisivo in queste categorie - continua il trainer vadese - in difesa mancheranno Scannapieco, Puddu e Pesce, ma in settimana abbiamo provato alcune soluzioni, con l'idea di poter andare a Sanremo per fare risultato. Ci sarà probabilmente un campo pesante vista la pioggia attesa per domani, ragion per cui bisognerà farsi trovare pronti giocando magari una partita più fisica, dove anche gli episodi e le palle sporche avranno un peso specifico importante".