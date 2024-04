Calcio a 5, Torneo delle Regioni Under 15. I risultati e le classifiche dopo la seconda giornata, la Sicilia supera la Liguria

La seconda giornata della categoria più giovane del TDR C5 ha rimescolato le carte rendendo la competizione ancora più palpitante. Si deciderà tutto nella terza giornata. L’unica Rappresentativa che può già esultare è quella delle Marche matematicamente già ai Quarti.

Girone A

Il gol di Longarini allo scadere del match regala alle Marche il successo sulla Campania e il passaggio del turno con una giornata di anticipo. La squadra di Macellari era passata in vantaggio ad inizio ripresa, la Campania aveva risposto al 13’st con Stagliano prima del colpo finale marchigiano. Spettacolare anche l’altro incontro del girone Umbria-Basilicata risolto anche questo a 1’ dal fischio finale dal gol di Tizi che ha portato tre punti agli umbri. Le Rappresentative si sono rincorse per tutti e 30’. La doppietta di Castronuovo (4 gol al TDR) non è bastata ai lucani, l’Umbria ha vinto per 5-4.

Girone B

Lazio e Toscana hanno regalato al pubblico una sfida spettacolare, equilibrata e combattuta. Il 2-2 finale fa sorridere il Veneto che rimane in testa alla classifica.

Girone C

Dopo due giornate tre squadre si ritrovano raccolte in un punto. La Sicilia si è presa il primo successo al TDR segnando sette gol alla Liguria. Una prova corale dei ragazzi di Terranova con sei marcatori diversi. Molise e Sardegna pareggiano per 4-4 e si complicano la vita. I sardi hanno ripreso una gara che sembrava persa grazie ai gol di Perra e Bellu al 7’ e al 12’ del secondo tempo. Il Molise ha accarezzato il successo con il terzo gol al TDR di Doria e il secondo centro di Brunetti.

Girone D

Il Piemonte VdA supera per 7-5 l’Abruzzo e compie uno scatto avanti importante. Nei primi 10’ la squadra di Campolongo è andata sotto di tre reti. Ma nel futsal tutto può cambiare in una frazione di secondo. Con il passare di minuti il Piemonte ha risalito la china nonostante i tre centri dell’abruzzese Ranalletta. Rizzi e Soliero hanno impresso i marchi decisivi alla gara.

Girone E

La Calabria supera per 4-2 la Lombardia e si porta subito in testa alla classifica. La squadra di mister Pellegrino è partita forte e poi è riuscita a tenere a distanza di sicurezza i lombardi. Gadaleta con la sua doppietta ha incanalato subito il match verso i padroni di casa.

Girone A

Campania - Marche 1-2

Umbria - Basilicata 5-3

La classifica

Marche 6

Campania 3

Umbria 3

Basilicata 0

Girone B

Lazio - Toscana 2-2

Riposa: Veneto

La classifica

Veneto 3

Toscana 1*

Lazio 1

*una partita in più

Girone C

Sicilia - Liguria 7-0

Sardegna - Molise 4-4

Molise 4

Sardegna 4

Sicilia 3

Liguria 0

Girone D

Piemonte Via - Abruzzo 7-5

Riposa: Emilia Romagna

La classifica

Piemonte Vda 3

Abruzzo 1*

Emilia Romagna 1

*una partita in più

Girone E

Calabria - Lombardia 4-2

La classifica

Puglia 3

Calabria 3

Lombardia 0*

*una partita in più