Calcio. Martedì il nuovo Consiglio del Cr Liguria, attesa la decisione sul nuovo regolamento under

Entro una settimana il regolamento sugli under, nel prossimo campionato di Eccellenza e Promozione sarà varato.

Con la presenza del presidente Giulio Ivaldi in Calabria, per il Torneo delle Regioni di calcio a 5 la seduta del Cosniglio regionale in cui si decideranno le nuove normative è stato posticipato a martedì prossimo, 30 aprile.

Una settimana che però è stata utile anche per far decantare le diverse posizioni dei club, in particolar modo sul "blocco savonese" che ha sottolineato come l'abolizione dell'obbligo sia la scelta vista con maggior favore ancor di più dopo l'entrata in rigore della riforma dello sport.

Ancora pochi giorni d'attesa quindi, poco meno di una settimana per la precisione, quando verrà pubblicato il primo comunicato del mese di aprile.