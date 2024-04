Calcio, Cisano. Porcella sbotta: "Col Borghetto ogni energia per vincere, offensivo chi pensa altro"

Borghetto e Imperiese arrivano ai novanta minuti decisivi appaiati in classifica, due punti dietro a un Pietra Ligure B però escluso dai meccanismi di promozione.

Ecco perchè ci sono tanti fattori in gioco, il salto di categoria per granata e ponentini, mentre i biancocelesti di Davide Pisano sognano di chiudere comunque davanti a tutti in graduatoria.