Finale. Keiko d’Autunno 28 Dojo partecipanti e 32 lezioni previste, per adulti e bambini

La sezione Aikido della Polisportiva del Finale ci aveva lasciati con la promessa di raccontarci a breve il programma del Keiko D’autunno, lo Stage Interregionale di Aikido del Nord-Ovest Italia, organizzato il 19-20 Ottobre a Finale Ligure, in collaborazione con i dojo di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, gratuito ed aperto ai bambini. Sono ben 28 i dojo di quest’area geografica pronti a partecipare con i loro Aikidoka, indistintamente bambini e adulti, uomini e donne di tutte le età, perché l’Aikido, attività non agonistica, non prevede nell’allenamento, la suddivisione uomo/donna, (o bambino/bambina), né la suddivisione per età o peso dei partecipanti. L'appuntamento è al Palasport Alessia Berruti, struttura principale gestita dalla Polisportiva del Finale A.S.D.. Ed eccoci dunque a mantenere l’impegno e ad illustrarvi il sostanzioso ed ambizioso programma delle lezioni che si terranno nel pomeriggio di sabato 19 ottobre e nella mattina di domenica 20 ottobre 2019: sono previste 32 diverse lezioni, ciascuna della durata di 45 minuti, tenute da 16 diversi Responsabili di Dojo; tra queste alcune sono dedicate appositamente ai bambini, altre agli adulti, principianti ed esperti. Altre ancora prevederanno l’uso delle armi dell’Aikido, il Jo, (bastone), il Bokken, (spada) ed il Tanto, (coltello); inoltre è previsto un Overtone, ovvero una lezione di meditazione con la voce, il sabato sera, ed una dimostrazione aperta al pubblico la domenica. Sabato 19 ottobre saranno aperte le iscrizioni dalle ore 14.15 alle ore 15.15. Le lezioni si terranno dalle 15.30 alle 18.30 per gli adulti e dalle 17.00 alle 18.30 per i bambini, su 4 tatami in contemporanea, per un totale di 16 lezioni. Alle 18.30 seguirà l’overtone. Altre 16 lezioni sono previste per la domenica. Dopo un’ulteriore mezz’ora dedicata alle iscrizioni per chi dovesse frequentare solo quel giorno, dalle 09.00 alle 09.30, avremo le lezioni per gli adulti dalle 09.30 alle 12.30 e quelle per i bambini dalle 11.00 alle 12.30 ed alle 12.45 l’embukai, ovvero una dimostrazione aperta al pubblico. Di seguito, nel semplice ordine alfabetico, i Maestri pronti a guidarci in quella che ne siamo certi, sarà una bellissima esperienza di condivisione e crescita per sonale, per tutti noi:

M° Braini Simone - 6 dan

M° Bulzomì Roberto - 5 dan

M° Calvetti Augusto - 5 dan

M° Cenisio Giampaolo - 6 dan

M° Costabloz Giovanni - 6 dan Shihan

M° Jimenez Leonardo - 5 dan

M° Ladisi Filippo - 6 dan

M° Leis Alberto - 5 dan

M° Lo Nano Francesco - 5 dan

M° Mattiussi Martina - 5 dan

M° Nasso Ivo - 4 dan

M° Remondaz Claudio - 4 dan

M° Ricci Carlo - 6 dan

M° Testa Salvatore - 6 dan

M° Vidimari Roberto - 3 dan

M° Villaverde Piero – 7 dan Shihan