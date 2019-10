Sport, arte e poesia insieme al Golf Club di Albisola

Il golf è più di uno sport, è un’Arte antica sempre più attuale, tecnologica e complessa in cui si prova un senso di espansione di sé, come se ci si potesse prolungare nel movimento stesso (P.W. 2015).





In occasione della Gara del Tartufo del 03 novembre 2019, il Golf Club Albisola riunisce, nella sua location fra gli ulivi al sapore di bosco e di mare, in un unico contesto artistico poesia e golf.

Saranno premiati i vincitori del 1° Premio Internazionale di Poesia – “L’alba tenera e rosea risveglio’ il canto – Tagore”.

Sponsor dell’Evento è il Cenacolo degli Artisti di Albisola.





Si ringrazia il CONI per la condivisione del progetto nelle persone di Roberto Pizzorno, Delegato Provinciale Savona e Antonio Micillo Presidente CONI Regione Liguria.





A fine gara, alle ore 16, i golfisti parteciperanno all’incontro con i poeti sul tema dell’amore per le persone, gli animali, lo sport e il golf che sintetizza la giornata, perchè, in realtà il gioco del golf è amore che a volte fa soffrire e ispira al bello.

L’evento è nato da un’idea di Renata Freccero, già curatrice per Casa Italia Coni di diversi eventi Olimpici, già docente di Storia dell’Educazione Fisica e degli Sport, SUISM Università di Torino, Maria Scarfì Cirone, scrittrice e vice presidente del Cenacolo degli Artisti e Francesco Serra, Presidente del Glof Club Albisola.

L’evento ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina e del Panathlon International Club di Savona.

Saranno ospiti della serata :

Bruno Gozzellino, Presidente dell UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane), Roberto Pizzorno, Delegato Provinciale del CONI, Enrico Rebagliati, Presidente del Panathlon Club Savona, Patrizia Cotti Funzionario presso l’ufficio di Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, Marco Moietta, Biblioteca di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Enzo Motta, notaio e Promotore Culturale, Paola Delfino, Artista, Francesco De Nicola, Docente di Letteratura Italiana Contemporanea Università di Genova, Antonio Micillo Presidente del CONI Liguria, Francesca Fini già docente di Lingue Straniere, SUISM Università di Torino .

Inoltre sono attese le autorità delle amministrazioni locali: i Sindaci Maurizio Garbarini e Gianluca Nasuti, i Vicesindaci Roberto Gambetta e Nicoletta Negro, e gli Assessori alla Cultura, allo Sport e al Turismo, Simona Poggi, Luca Ottonello, Luigi Silvestro, Anna Maria Pomarici, Roberto Bragantini, Enrico Schelotto.

Questo evento fa parte di un più ampio progetto che il Golf Club condivide con il Comune di Albisola Superiore e di Albissola Marina per promuovere il gioco del Golf come “Sport per tutti”.