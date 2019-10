Calcio. Serie D, il Savona non ne esce più: anche il Bra supera gli striscioni, al "Chittolina" decisiva la doppietta di Casolla

SAVONA - BRA 1-2 (14' Casolla rig., 35' Casolla, 53' Albani)

FINISCE LA GARA DEL "CHITTOLINA": IL BRA VINCE 2-1 CON IL SAVONA, agli striscioni non basta la rete di Albani nella ripresa. Primo successo esterno per la squadra di Daidola, che scavalca Vado e Lavagnese al penultimo posto

96' fa buona guardia la difesa del Bra, titoli di coda sulla gara...

95' ultima chance dalla bandierina, sale in area anche Vettorel.

93' stacco aereo di Ghinassi su corner battuto da sinistra, sfera un metro alta sopra la traversa

92' Bonofiglio allontana con i pugni un traversone di Marchio, ultimi disperati assalti della formazione biancoblù

90' saranno cinque i minuti di recupero

87' esce tra gli appluasi Albani, al suo posto David

84' gran traversone di Giovannini a pescare Vita, colpo di testa da posizione favorevole che termina di poco a lato

82' Savona vicino al 2-2 sugli sviluppi di un corner battuto da Lo Nigro, pallone respinto nei pressi della linea da un giocatore giallorosso. Nel Bra entra Mella al posto di Armato

80' spazio anche a Lo Nigro, fuori uno stanco Fricano

78' Bosio per Ghidinelli, altra sostituzione operata dalla panchina piemontese

77' ancora Buratto dal limite dell'area, sinistro deviato in angolo da Rossi

76' traversone di Buratto troppo sul portiere: continua a lottare la squadra biancoblù, mentre fatica a ripartire il Bra, che sta difendendo con le unghie e con i denti il gol del vantaggio

72' ammonito per proteste il neo entrato Buratto, situazione piuttosto calda all'interno del rettangolo di gioco

69' giallo per Armato, primo cartellino anche all'indirizzo di un giocatore del Bra

68' Daidola manda in campo Brancato al posto di Sarr, forze fresce per il tecnico giallorosso

67' striscioni con il 4-4-2 per questo finale di gara: Giovannini e Buratto esterni alti di centrocampo, Vita e Tripoli le punte

64' De Paola si gioca la carta Buratto, fuori D'Ambrosio

59' Tripoli salta il diretto avversario con un gran tunnel, ma il suo diagonale è troppo centrale per impensierire Bonofoglio

57' cartellino giallo per Albani, entrata in ritardo su Cuoco che rimane a terra. Al suo posto entra Vergnano

55' prende coraggio la squadra di De Paola, Vita dal limite calcia con il sinistro senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta

53' ALBANI ACCORCIA LE DISTANZE, gran destro dal fuori area che finisce dritto sotto l'incrocio dei pali. Dimezza lo svantaggio il Savona

48' Ghidinelli lascia partire un diagonale dal vertice dell'area piccola, sfera di poco a lato

46' entra Tripoli al posto di Disabato, 3-4-3 per mister De Paola

SECONDO TEMPO

45'+3' si chiude la prima frazione di gioco al "Chittolina": situazione complicata per il Savona, che sta perdendo per 2-0 con il Bra. Decide al momento la doppietta di Casolla al 14' e al 35'

45' tre minuti di recupero

43' giallo per Castellana, altro ammonito tra le file liguri

42' Armato solo davanti alla porta calcia addosso a Vettorel, bravo a respingere con il corpo il diagonale dell'attaccante ex Stresa. Savona in bambola quando i giallorossi si distendono in contropiede

40' vicina al 3-0 la formazione di Daidola, il pallone resta nei pressi della linea di porta prima del tiro di Cucchi, che scheggia il palo alla sinistra di Vettorel.

36' cartellino giallo anche per mister De Paola, biancoblù molto nervosi per la condotta arbitrale

35' IL RADDOPPIO DEL BRA CON CASOLLA: traversone dalla sinistra di Ghidinelli e colpo di testa vincente del centravanti giallorosso. Doccia gelata per il Savona, ora sotto di due reti

32' annullato a Disabato il gol dell'1-1: posizione di fuorigioco dopo la respinta di Bonofiglio sul tiro ravvicinato di Vita, ma lascia parecchi dubbi la segnalazione dell'arbitro Cadirola di Milano. Veementi proteste dei giocatori, ne fa le spese Fricano che viene ammonito

30' Disabato rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, sfera abbondantemente alta sopra la traversa

28' fatica il Savona a rendersi pericoloso dalle parti di Bonofiglio, si stanno palesando i soliti problemi nel gioco della squadra biancoblù...

23' Giovannini lanciato verso l'area avversaria non riesce a servire Vita al centro dei sedici metri e la palla termina direttamente sul fondo

16' rovesciata di Vita sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Disabato, Bonofiglio blocca a terra in due tempi. Prova immediatamente a scuotersi l'undici di De Paola

14' CASOLLA TRASFORMA DAGLI UNDICI METRI, BRA IN VANTAGGIO AL "Chittolina". 0-1 il nuovo parziale

13' CALCIO DI RIGORE PER IL BRA: Vettorel travolge in uscita Sarr pronto a battere a rete, ammonito il portiere degli striscioni

11' fermato Giovannini in posizione di fuorigioco dopo il suggerimento in verticale di Marchio, proteste del pubblico di fede biancoblù

8' botta di Fricano dai ventidue metri, l'estremo difensore piemontese para senza alcun problema

6' ci prova Albani da fuori area, sfera a lato della porta difesa da Bonofiglio. Più Savona che Bra in questo avvio, De Paola conferma le indicazioni della vigilia schierando un 3-5-2 con Vita e Giovannini davanti

4' va in porta lo stesso D'Ambrosio, la barriera devia la sfera in corner

3' punizione dal limite a favore del Savona, atterrato D'Ambrosio da un difensore giallorosso.

1' inizia la sfida al "Chittolina", divise tradizionali per entrambe le squadre, circa 300 spettatori sugli spalti

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure. Giornata di recuperi per il campionato di Serie D, con Savona-Bra in campo tra pochi minuti nel match rinviato causa allerta meteo lo scorso 20 ottobre. Tra problemi di classifica e qualche preoccupazione a livello extra-calcistico, la truppa di De Paola, reduce dalla sconfitta di domenica contro il Real Forte Querceta, riceve davanti ai propri tifosi il fanalino di coda Bra, in serie positiva da due partite dopo i sei ko consecutivi rimediati nelle prime giornate.

Formazioni: De Paola schiera un 3-5-2 con Giovannini e Vita coppia d'attacco (panchina per Tripoli), mentre i piemontesi non rinunciano al 4-2-3-1

SAVONA (3-5-2): Vettorel; Castellana, Ghinassi, Tissone; Marchio, Fricano, Albani, Disabato, D'Ambrosio; Giovannini, Vita. A disposizione : Guadagnin, Brignone, David, Siani, Tripoli, Dinane, Lo Nigro, Lazzaretti, Buratto. Allenatore : De Paola