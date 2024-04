Calcio a 5, Torneo delle Regioni. I risultati e le classifiche Under 15 dopo la prima giornata. Alla Liguria non basta un super Ivan Andrea

Le prime sette gare hanno fatto registrare quattro vittorie roboanti, due successi di misura e un pari. Nel Girone A Campania e Marche hanno fatto la voce grossa battendo Basilicata e Umbria rispettivamente per 7-2 e 8-1. Tra i campani scatenati Dona, Chianese e Ferraro autori di tre doppiette. Il marchigiano Lorenzetti ha calato un pokerissimo.

Nel Girone B il Veneto non ha lasciato scampo alla Toscana (15-0). In evidenza Jeong e D’Alessandro con due triplette. Due centri ciascuno per Manente, Bernardi, Lenzi e Vigolo.

Nel C partono bene Molise e Sardegna. I molisani hanno regolato per 3-0 la Sicilia grazie alla doppietta di Michele. I sardi hanno provato più volte a piazzare l’allungo vincente sempre ripresi dai liguri. La terza fuga è stata quella decisiva. La tripletta di Floris ha messo le ali alla Sardegna. Alla Liguria non è bastata la prestazione extralarge di Ivan Andrea (4 centri).

Abruzzo e Emilia Romagna si annullano sull’1-1, un risultato anomalo per il C5. E’ successo tutto in 3’ nel primo tempo tra il 10’ e il 13’. Datioli ha portato in vantaggio gli emiliani che si son fatti male da soli con un autogol.

Puglia e Lombardia hanno dato vita a un match ricco di colpi di scena con sorpassi e controsorpassi. Semeraro al 14’st ha firmato la rete decisiva per il successo dei pugliesi per 4-3.

GIRONE A

Basilicata - Campania 2-7

Marche - Umbria 8-1

La classifica

Marche 3

Campania 3

Basilicata 0

Umbria 0

GIRONE B

Toscana - Veneto 0-15

Riposa: Lazio

La classifica:

Veneto 15

Toscana 0

Lazio 0*

*una partita in meno

GIRONE C

Molise - Sicilia 3-0

Liguria - Sardegna 4-5

La classifica

Molise 3

Sardegna 3

Liguria 0

Sicilia 0

GIRONE D

Abruzzo - Emilia Romagna 1-1

Riposa: Piemonte Vda

La classifica

Abruzzo 1

Emilia Romagna 1

Piemonte Vda 0*

*una partita in meno

GIRONE E

Puglia - Lombardia 4-3

Riposa: Calabria

La classifica

Puglia 3

Lombardia 0

Calabria 0*

*una partita in meno