Calcio a 5, Torneo delle Regioni Femminile: I risultati e le classifiche dopo la prima giornata, Liguria nuovamente sconfitta dalla Sardegna

Un inizio tutt’altro che banale quello della categoria femminile con colpi di scena continui, questo è il futsal all’ennesima potenza.

Il Bolzano fa soffrire il Veneto, Lazio e Toscana se la giocano fino alla fine, il Molise ribalta la Sicilia, Abruzzo ed Emilia Romagna non si risparmiano, la Calabria supera il Trento, la Lombardia la spunta all’ultimo respiro sulla Puglia.

Campania e Marche battono per 3-0 Basilicata e Umbria. Nel secondo tempo Iervolino, Lombardo e Capozzoli a segno per le campane. Mariotti, Vagnoni e Legge gonfiano la rete per le Marche.

La Toscana ha cullato per larga parte del match la speranza del successo grazie alla firma di Tesi. Il Lazio ha riacciuffato la gara sul filo della sirena grazie al sigillo di Marroni.

Il Veneto durante tutta la sfida ha cercato di scrollarsi di dosso un Bolzano mai domo sempre aggrappato alla partita. Tra il 5’ e l’11’ del secondo tempo Chiaradia e Bergozzo hanno assestato i due colpi decisivi per le venete.

Il Molise coglie di sorpresa la Sicilia superandola per 6-3. Di Pirro (tripletta) e Gritti (doppietta) i gol verso il tramonto della gara che hanno consegnato alle ragazze di Pietrunti un successo importante.

La Sardegna con un secondo tempo sontuoso è riuscita ad avere ragione di una Liguria attrezzata. Doppietta di Virdis mentre Fonnesu e Torresan hanno segnato nel momento più caldo dell’incontro.

L’unica partita del Girone D è terminata sul pari. Un pareggio per 2-2 divertente, movimentato ed emozionante grazie a Abruzzo e Emilia Romagna. Protagoniste Fiorenza e Masciulli, due reti ciascuna.

L’aria di casa fa bene alla Calabria che riesce a battere Trento per 2-0. In 1’ tra il 3’ ed il 4’ del primo tempo le calabresi hanno assestato due colpi ferali con Folino e Dominici.

Nello stesso Girone parte bene anche la Lombardia che fa suo il match con una quotata Puglia. Le ragazze di mister Defilippis sono andate subito in vantaggio. La squadra del selezionatore Franco ha risposto subito con Acquistapace ed a 3’ dal fischio finale ha centrato il bersaglio grosso con Confalonieri.

GIRONE A

Basilicata - Campania 0-3

Marche - Umbria 3-0

La classifica

Campania 3

Marche 3

Basilicata 0

Umbria 0

GIRONE B

Lazio - Toscana 1-1

Veneto - Bolzano 5-2

La classifica

Veneto 3

Lazio 1

Toscana 1

Bolzano 0

GIRONE C

Molise - Sicilia 6-3

Liguria - Sardegna 3-5

La classifica

Molise 3

Sardegna 3

Sicilia 0

Liguria 0

GIRONE D

Abruzzo - Emilia Romagna 2-2

Riposa: Piemonte Vda

La classifica

Abruzzo 1

Emilia Romagna 1

Piemonte Vda 0*

una partita in meno

GIRONE E

Calabria - Trento 3-0

Puglia - Lombardia 1-2

La classifica

Calabria 3

Lombardia 3

Puglai 0

Trento 0