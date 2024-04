Calcio, Carcarese. Ponte dopo il 3-3 con la Praese: "Girone di ritorno clamoroso, un'impresa essere ancora in corsa per i playoff" (VIDEO)

“È incredibile, abbiamo portato il sogno playoff fino all’ultima giornata, era il nostro obiettivo ma in tanti non ci credevano. Si deciderà tutto domenica con il Camporosso, anche se non dipenderà solo da noi, dovremo aspettare anche i risultati degli altri campi. Con la Praese, una squadra fortissima, siamo riusciti a prendere un buon punto, nonostante assenze e infortuni. Grazie al pari abbiamo agganciato la Sestrese, abbiamo fatto un girone di ritorno clamoroso. Domenica prossima avremo l’occasione di chiudere il campionato davanti ai nostri tifosi, comunque vada sarà una festa”