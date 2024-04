Giudice Sportivo, Prima Categoria: 17 giocatori fermati per almeno un turno, penalizzato il Sanremo 2000

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In relazione alla gara MILLESIMO - POLISPORTIVA SANREMO 2000 prevista il giorno 21.04.2024, quale ultima giornata del Campionato di 1a Categoria - Girone A, delibera di infliggere alla società POLISPORTIVASANREMO 2000 le sanzioni della perdita della stessa per 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di Euro 300,00 (ammenda raddoppiata, in quanto la rinuncia è avvenuta all'ultima giornata di campionato).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





GARE DEL 20/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

AVENI ROSARIO GIOVANN (CORNIGLIANO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

FALCONE TOMMASO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANESSA GIACOMO (COGORNESE)

BETTATI DAVIDE (CORNIGLIANO CALCIO)

LUTERO GIACOMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

MINUTO FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)

RIVERA LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PREGLIASCO ROBIN (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FERNANDEZ RAMOS LUIS A (BOLZANETESE VIRTUS)

VARONE LUCA (OLIMPIC 1971)

LIZZI SIMONE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

NORIS SAMUELE (BORGORATTI)

TANGREDI CRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

NAVANZINO EDOARDO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MUSSINI THOMAS M. (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SEMPREVIVO FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GARE DEL 21/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 CEPARANA CALCIO

Per il comportamento di un proprio gruppo di sostenitori che, superando la balaustra della gradinata entrava nella zona spogliatoi, venendo prontamente fermati dai dirigenti presenti; per il lancio di un fumogeno all'interno degli spogliatoi, avvenuto presumibilmente attraverso una finestra aperta (sanzione aggravata per la potenziale forte pericolosità costituita da un fumogeno in un ambiente chiuso).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPELLO MARCO (BORGIO VEREZZI)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RONDONI GIANLUCA (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TONELLI MARCO (CEPARANA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

Dopo il fischio finale, rivolgeva al ddg ripetute espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose; proseguiva aggiungendo più volte espressioni blasfeme e sputando a terra, quindi, toccandosi con forza le parti intime, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose con chiaro riferimento sessuale. Abbandonando il tdg, sferrava con la mano violenti colpi al cancello (art. 36 novellato CGS- sanzione aggravata, per la reiterazione del comportamento tenuto e per il tenore delle espressioni e dei gesti usati, oltre al fatto di aver colpito il cancello con violenti colpi, mentre usciva dal tdg)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

RUSSO STEFANO (RIESE)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DUMAN GRANYA TOMMY (ATLETICO QUARTO)

CHERKEZ MYKOLA (CITTA DI SAVONA)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

MENDEZ VANEGAS JORGE J. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (XII INFR)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

FRANCO RICCARDO (AREA CALCIO ANDORA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

CAROLI ROBERTO (MARASSI 1965)

CIARAVINO JACOPO (MARASSI 1965)

SPADACINI STEFANO (MARASSI 1965)

SCHETTINI KRISTIAN (PLODIO 1997)

BERGITTO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

ACTIS TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)

VIGNALI MATTEO (ATLETICO QUARTO)

COZZANI LUCA (BOLANESE)

EL OMARI HAMZA (BOLANESE)

ESPOSTO PIETRO (CASARZA LIGURE)

FOLLI GIANLUCA (ROSSIGLIONESE)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

MORDEGLIA NICOLO (SPOTORNESE CALCIO)

MAGGIANI ANDREA (VEZZANO 2005)

SACCHI TOMMASO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTANO FRANCESCO (ALTARESE)

PIAZZA CHRISTOPHER (ARCOLA GARIBALDINA)

KOPACI VALAND (PLODIO 1997)

ZANELLO EMANUELE A. (POLIS. PIEVE LIGURE)

FURFARO DAVIDE (RIESE)