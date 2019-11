Emessa allerta meteo gialla e arancione per temporali su tutta la Liguria dalle ore 16 di oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 15 di domani, 8 novembre.

Il colore arancione per temporali corrisponde al massimo grado di allerta per questo tipo di eventi e in numerose località della nostra provincia comporterà la chiusura degli impianti sportivi.

