Finale, è stato un cimento della Befana da record con 251 partecipanti (FOTO E VIDEO)

Si è svolto lunedì, nello specchio d'acqua antistante la "Spiaggia dei Neri" a Finalmarina, il tradizionale Cimento della Befana organizzato dalla Compagnia di San Pietro.

Sono passati 22 anni dalla prima edizione del 1998. Le iscrizioni hanno raggiunto il numero record dei 251 partecipanti e sono stati assegnati i premi per il più anziano, la più anziana, il più giovane e la più giovane, per chi viene da più lontano e per il gruppo più originale e fantasioso.

I partecipanti più giovani sono stati Alessio Pascariello (classe 2016) e Linda Lorandi (classe 2015), mentre i più anziani la signora Elisabetta Costantini ed il signor Arturo Arnone entrambi di 83 anni.

Nuotatrice proveniente da più lontana la signora Santina Bertoni da Oviedo, in Spagna, ed il signor Rodolphe Franz Pierre Isnard dalla Svizzera. Premiato come partecipante più fantasioso un nuotatore in bicicletta.

Oltre ai premi individuali assegnati anche quelli di gruppo: più numerosi i componenti del gruppo della "Palestra Firpo", giudicati più simpatici i ragazzi del Basket Finale e non è poi potuta mancare una menzione "ad honorem" per lo storico gruppo dei nuotatori del tempo avverso.

Al termine della allegra nuotata collettiva spazio a vin brulé e alla cioccolata calda offerti a tutti i cimentisti, il tutto allietato dalle note del complesso bandistico Rumpe e Streppa.