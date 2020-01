Calcio a 5, Serie D. Seconda giornata nel segno dell'Olimpia Carcarese. Rocchettese e Cengio si spartiscono la posta

Dopo appena due gare, è già mini fuga per l'Olimpia

Secondo successo in altrettante gare per la formazione di calcio a 5 dell'Olimpia Carcarese. Un'altra vittoria sonora, dopo quella di sette giorni prima ai danni del Cengio. Questa volta, è stato il Millesimo, al debutto nella competizione, a farne le spese. 13 a 3 il risultato finale. Per i biancorossi, poker di Manti, triplette di De Alberti e Manfredi, doppietta di Gandolfo e rete di Ciappellano. Le marcature del Millesimo sono state realizzate da Castellano, Varaldo e Fracchia.

Altro pareggio per la Rocchettese. Dopo quello con il Mallare, un altro 8 a 8. Le reti che sono valse al Cengio il primo punto nella competizione portano le firme di Denaro (4), Chami, Chinazzo e Ismalaj. I goal dei rossoblu di Rocchetta sono stati messi a segno da Perrone (4), Ferrero (2), Paganelli, Gallione e Veneziano.

In virtù dei risultati della prima giornata e del riposo del Bragno, questa è l'attuale classifica: Olimpia Carcarese 6, Rocchettese 2, Bragno e Cengio 1, Millesimo 0.