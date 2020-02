Calcio, Seconda Categoria B: sei giocatori stoppati dal Giudice Sportivo, due turni e Stegaru, Shwau ed Eletto

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 9/ 2/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2020

ABATE FABIO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (III INFR)

MACCHIA FABIO (MURIALDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STEGARU RAZVAN IONUT (CALIZZANO 63)

ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)

SHQAU OLSI (MALLARE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GENNARELLI MAURO (MALLARE)

MARENGO MICHELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUSCAGLIA MATTEO (CALIZZANO 63)

SEMRY HAZEM SAID (NOLESE R.G. 1946 2001)

ARRIGHI RICCARDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PELIZZARI CARLO (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

STEFAN MARIAN (MALLARE)

MAGLIANO ANDREA (PALLARE CALCIO)

BOVIO GABRIELE (PLODIO 1997)

QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ORMENISAN DANIEL (SANTA CECILIA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIOZZO STEFANO (CALIZZANO 63)

BRIANO EDOARDO (MALLARE)

ESPOSITO CLAUDIO (MALLARE)

SOW MAMADOU YAYA (MURIALDO)

GHIGLIA ALESSANDRO (PLODIO 1997)

GAGLIARDO MICHELE (SASSELLO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VALLONE FEDERICO (MALLARE)

RESCIGNO GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

MAZZUCCO MATTEO (PALLARE CALCIO)

MARRAPODI ANDREA (SANTA CECILIA)

PULINA CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)