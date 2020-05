Andora: al via lunedì la sanificazione delle strutture sportive

"Il mondo dello sport andorese ha affrontato la quarantena con grande senso di responsabilità. Con il via libera ufficiale si cercherà di ritrovare una certa normalità– ha spiegato Simonetta – Le operazioni di pulizia e successivamente di sanificazione, inizieranno prioritariamente negli impianti che sono concessi in utilizzo gratuito a più società. Il primo intervento sarà effettuato lunedì nel Palazzetto dello Sport di via Marco Polo, quindi sarà la volta della palestra di via Cavour. Successivamente saranno sanificati anche gli spogliatoi e i bagni della pista di pattinaggio di parco delle Farfalle e la palestra delle scuole di Molino Nuovo e via via tutte le strutture che potranno essere aperte. Gli uffici comunali stanno predisponendo un protocollo da condividere con le società che hanno in concessione gratuita gli impianti, per dettagliare le modalità di utilizzo, tenendo conto delle disposizioni nazionali sulla pulizia fra una lezione e l’altra e sull'esecuzione degli allenamenti”.