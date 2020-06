Calcio, Bragno. Flavio Ferraro non nega i contatti con i biancoverdi: "Dovremmo riaggiornarci nel corso della settimana"

Il nome di Flavio Ferraro è stato di recente accostato alla panchina del Bragno e il tecnico valbormidese non ha negato i colloqui avuto con il presidente, quasi omonimo, Roberto Ferraro.

"Diciamo che con il presidente non vedersi è praticamente impossibile, vista la mia costante presenza a Bragno, ma battute a parte non posso negare quanto avete scritto negli scorsi giorni.

Con il club biancoverde ci sono stati dei contatti e ci siamo ripromessi di aggiornarci in questa settimana per capire eventualmente i margini dell'operazione.

Bragno non può lasciarmi indifferente come piazza, sarei di fatto a casa mia, e ci sarebbe un fattore emotivo in più nel voler fare bene, ma ripeto, dovrò prima confrontarmi con la società prima di capire se l'operazione avrà buon esito".