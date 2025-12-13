La Rari Nantes Savona saluta il 2025 battendo a domicilio il Quinto, ora la pausa in vista dell'Europeo di Belgrado

La Rari Nantes Savona chiude il girone di andata della Regular Season di Serie A1 di Pallanuoto con una vittoria netta e autoritaria. Alla piscina “Paganuzzi” di Genova, i biancorossi si sono imposti per 17-11 sull’Iren Genova Quinto nell’incontro valido per la 13ª giornata, ultima del girone di andata, dominando la gara dall’inizio alla fine.

La formazione allenata da Alberto Angelini ha indirizzato subito il match con un primo parziale eloquente (2-5), incrementando poi il vantaggio nel secondo tempo (3-6) e gestendo con sicurezza il resto dell’incontro, confermando solidità difensiva ed efficacia offensiva. Il Quinto ha provato a rimanere in partita, ma la superiorità tecnica e fisica dei savonesi è emersa con chiarezza nel corso di tutti e quattro i tempi.

Sul piano realizzativo, il Savona ha distribuito bene le proprie segnature: Leinweber e Occhione sono stati i migliori marcatori con 3 reti ciascuno, seguiti da Damonte, Marini e Cora con 2 gol a testa. A completare il tabellino biancorosso le reti di Rocchi, Figlioli, Rizzo, Bruni e Guidi, tutti a segno una volta. Decisivo anche il rendimento in superiorità numerica, con 9 gol su 13 occasioni, a conferma della qualità del gioco espresso.

La partita ha visto anche alcuni episodi disciplinari nel finale, con le espulsioni per limite di falli di Cora per Savona e di Gambacciani N. e Gogov per il Quinto. Da segnalare inoltre, a 4’38” dalla fine dell’ultimo tempo, la sostituzione tra i pali del Savona con l’ingresso di Giotta Lucifero al posto di Del Lungo.

Con la conclusione del girone di andata, Campionato e Coppe europee osservano ora una pausa per lasciare spazio alla preparazione della Nazionale Italiana, impegnata a gennaio nel Campionato Europeo di Belgrado.

I biancorossi torneranno in acqua il 31 gennaio, alla ripresa della Regular Season, nella piscina “Nannini” di Firenze, dove affronterà la R.N. Florentia. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 16.00, con i biancorossi pronti a ripartire forti del brillante cammino mostrato nella prima metà del campionato.





IREN GENOVA QUINTO – BANCO BPM R.N. SAVONA 11 – 17

Parziali (2 – 5) (3 – 6) (2 – 3) (4 – 3)



TABELLINO

Formazioni

IREN GENOVA QUINTO : Nishimura, Gambacciani J. 1, Gogov 1 (su rigore), Villa, Gambacciani N. 2 (di cui 1 su rigore), Gandolfo, Puccio, Nora 1, Figari 3, Massa, Aicardi 1, Pistaffa 1, Giangrasso, Veklyuk 1, Miraldi.

Allenatore Luca Bittarello.



BANCO BPM R.N. SAVONA : Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 2, Figlioli 1, Occhione 3, Rizzo 1, Gullotta, Bruni 1, Condemi, Guidi 1, Leienweber 3 (di cui 1 su rigore), Marini 2, Giotta Lucifero, Cora 2.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Federica Rizzo di Palermo.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.



Superiorità numeriche:

IREN GENOVA QUINTO: 3 / 12 + 2 rigori realizzati.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 9 / 13 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori : 350 circa.

Usciti per 3 falli : a 6'24" dalla fine del 4° tempo Cora (Savona); a 3'10" dalla fine del 4° tempo Gambacciani N. (Quinto); a 0'14" dalla fine del 4° tempo Gogov (Quinto).

A 4'38” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Deel Lungo Con Giotta Lucifero