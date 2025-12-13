Calciomercato. Cinque ufficialità nella notte, ecco le mosse della San Francesco Loano

La nota rossoblu:
"L'Asd S.F. Loano comunica con grande piacere tutti gli acquisti perfezionati nell'ultimo periodo:
Matteo Di Lorenzo, centrocampista classe 1993
Sergis Halaj, attaccante classe 2002, proveniente dal Finale
Andrea Agate, centrocampista classe 2003, proveniente dall'Altarese
Alfredo Parodi, difensore 2008, proveniente dal Pietra ligure
Edoardo Barroero, portiere classe 2007
La società ringrazia tutte le Società per la riuscita delle operazioni.
Infine tutto l'ambiente ci tiene a ringraziare i ragazzi per il loro arrivo in rossoblù e per l'entusiasmo dimostrato sin dai primi allenamenti",