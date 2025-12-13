Calcio, Prima Categoria B. Sabato in campo per Virtus e Veloce, Olimpic e Audace sulla strada delle due savonesi

Cambio di ritmo per le squadre savonesi negli anticipi del sabato del girone B di Prima Categoria.

Le ultime settimane hanno visto gli impegni delle squadre della nostra provincia concentrati nella finestra domenicale, ma oggi Veloce e Virtus Don Bosco saranno chiamate a calcare il rettangolo verde.

I nerazzurri varazzini lo faranno sul terreno della capolista Olimpic, aprendo la giornata alle 14:30, posticipo invece per la Veloce, alle 16:30 in casa dell’Audace Campomorone. Una vittoria allontanerebbe i granata dalla zona medio passa della classifica, scavalcando i cugini dello Speranza.

Domani trasferta anche per il team di Davide Pisano, ospite della Campese.