 / Calcio

Calcio | 13 dicembre 2025, 12:24

Calcio, Prima Categoria B. Sabato in campo per Virtus e Veloce, Olimpic e Audace sulla strada delle due savonesi

Calcio, Prima Categoria B. Sabato in campo per Virtus e Veloce, Olimpic e Audace sulla strada delle due savonesi

Cambio di ritmo per le squadre savonesi negli anticipi del sabato del girone B di Prima Categoria.

Le ultime settimane hanno visto gli impegni delle squadre della nostra provincia concentrati nella finestra domenicale, ma oggi Veloce e Virtus Don Bosco saranno chiamate a calcare il rettangolo verde.

I nerazzurri varazzini lo faranno sul terreno della capolista Olimpic, aprendo la giornata alle 14:30, posticipo invece per la Veloce, alle 16:30 in casa dell’Audace Campomorone. Una vittoria allontanerebbe i granata dalla zona medio passa della classifica, scavalcando i cugini dello Speranza.

 Domani trasferta anche per il team di Davide Pisano, ospite della Campese.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium