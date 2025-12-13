Edizione locale
sabato 13 dicembre
La Rari Nantes Savona saluta il 2025 battendo a domicilio il Quinto, ora la pausa in vista dell'Europeo di Belgrado
Calcio, Juniores di Eccellenza. I risultati e la classifica dopo la prima giornata del girone di ritorno
Calcio, Juniores Provinciali. I risultati e la classifica dopo l'undicesima giornata, Veloce campione d'inverno
Calcio, Juniores Nazionali. L'Asti batte il Celle Varazze ed è campione d'inverno, il Vado chiude il 2025 battendo la Cairese
Calcio, Prima Categoria B. L'anticipo premia la Veloce, nulla da fare per la Virtus contro la capolista Olimpic
Calciomercato. Il Bardineto amplia il centrocampo con Francesco Guallini
Calcio, Cisano. Traguardo agrodolce per Mattia Garofalo con le 100 presenze in biancoblu: "Non siamo tranquilli, dobbiamo trovare la medicina" (VIDEO)
Calcio, Prima Categoria B. Sabato in campo per Virtus e Veloce, Olimpic e Audace sulla strada delle due savonesi
Calcio. L'Albissole festeggia nel finale, gli scatti del 3-2 al Pontelungo (FOTOGALLERY)
Calciomercato. Cinque ufficialità nella notte, ecco le mosse della San Francesco Loano
Calcio, Promozione. Gli scatti di Finale - Pontelungo
Pallanuoto. Nemmeno una Roma Vis Nova in buona forma frena la Rari, i biancorossi si impongono 12-6
Calcio, Serie D. Il Vado anticipa in casa della Lavagnese, alle 14:30 stress test per i rossoblu
13 dicembre 2025, 11:43
Calcio. L'Albissole festeggia nel finale, gli scatti del 3-2 al Pontelungo (FOTOGALLERY)
Le immagini di Gabriele Siri
