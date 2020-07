Calciomercato, Ceriale: iniezione di esperienza con l'ex Alassio FC Marco Viganò

La nota del club

C’è ancora tempo per qualche innesto in casa Ceriale Progetto Calcio. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’ingaggio del giocatore Marco Viganò.

Difensore centrale classe 1983 esordisce nel 2000 in serie C2 vestendo la maglia del Meda, successivamente passa in serie D nel Borgomanero. Nella sua lunga carriera ci sono moltissime esperienze in squadre di Eccellenza in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta come Sunese, Borgovercelli, Galliate, Varallo Pombia, Vergiatese, Stresa, Arona e Vigevano.

Motivi personali lo spingono a trasferirsi qui in Liguria e approda alla corte del presidente Vincenzi all’Alassio FC.

Marco è sicuramente un giocatore esperto che può mettere le sue capacità a disposizione della squadra per aiutare a crescere i nostri ragazzi agli esordi in questa categoria e apporta anche tanti centimetri utili nel comparto difensivo.

“Ho bellissimi ricordi in tutte le squadre nelle quali ho militato con compagni ed amici fantastici. Ora, dopo l’operazione al crociato e al menisco avvenuta lo scorso novembre ho voglia di rimettermi in gioco e ringrazio il Ceriale per questa possibilità. Cercherò di dare il mio contributo di esperienza, il mio obiettivo è di squadra: impegnarci a fare il massimo per disputare un campionato tranquillo e quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato”.