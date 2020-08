Calcio. Niente Primavera del Napoli per Giancarlo Riolfo, ora il tecnico andorese è in pole per il Livorno

Sembrava tutto fatto per l'approdo di Giancarlo Riolfo alla Primavera del Napoli, invece, mai come in questo caso, è stato opportuno utilizzare il condizionale.

Il tecnico di Andora, infatti, sembra in predicato di sedersi sulla panchina della prima squadra del Livorno, appena retrocesso dalla Serie B alla Lega Pro.

I labronici dovranno infatti comunicare i quadri tecnici entro fine agosto, nonostante il presidente Spinelli abbia annunciato, per l'ennesima volta, il passaggio delle quote societarie.

Una situazione intricata che, inevitabilmente, troverà una soluzione definitiva nei prossimi giorni.